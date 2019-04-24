(Görüntülü) Teknesi arızalanan 85 yaşındaki denizciyi Sahil Güvenlik kurtardı

Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla), ()- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, denizde teknesi arızalanan 85 yaşındaki denizci Turgut Z., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Hisarönü Körfezinde meydana geldi. Turgut Z. Marmaris'e gitmek için beş metrelik 'DR' isimli teknesi ile Datça limanından denize açıldı. Bir süre sonra Turgut Z.'nin teknesi henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Teknede GPS cihazı ve akıllı telefon bulunmadığı için yerini tam olarak tespit edemeyen Turgut Z., cep telefonuyla 112 Muğla Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler durumu Datça limanındaki Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı’na bildirdi. Saih Güvenliğe bağlı ekipler bot ile açılarak arama çalışmaları başlattı. Bir süre sonra Datça’nın Kurtbükü mevkiinde Turgut Z.'yi bulan ekipler denizciyi bota alıp Datça'ya getirdi.