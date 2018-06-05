(Görüntülü) Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, suya düşen bir mültecinin dalış teknesiyle kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı olayda kaybolan 1 kişi ise aranıyor. Demre'ye bağlı Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güney batısında, önceki gün saat 02.22'de, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden bir dalış teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kurtarılanların, teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kaybolduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu Giyas Vahod (24), sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Tekne faciasından kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti, 5 çocuklarını birden kaybetmenin acısıyla yıkıldı. MÜLTECİNİN KURTARILMA GÖRÜNTÜLERİ Tekneden suya düşüp, kaybolan 1 erkek mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede faaliyet gösteren bir dalış teknesindekiler tarafından kurtarılan mültecinin adı öğrenilemedi. Görüntülerde, kıyafetleriyle yüzmeye çalışan mültecinin teknedekiler tarafından sudan çıkarıldığı anlar yer alıyor. 'İLETİŞİM SAĞLAYINCA RAHATLADI' Öte yandan 'Kekova Diving' adlı dalış okulunun eğitmeni Levent Işık, "Açıkta bir karartı gördük. Oraya doğru yöneldik. Bağırdık 'Kimsin, Türkçe biliyor musun?' diye. Cevap vermedi. O sırada Arapça bir şeyler mırıldandı. Teknemizde 'Ahmet' adında Arap bir müşterimiz vardı, dalış için geldi. Ahmet'i çağırdık. Ahmet, Arapça konuşmaya başlayıp, iletişim sağlayınca rahatladı. Tekneyle ona yaklaştık ve belirli bir noktada durduk. Ahmet vasıtasıyla korkmaması, tekneye gelmesi ve ancak kendisine o şekilde yardımcı olabileceğimizi söyledik. Ağır ağır geldi. Tekneye aldık. Önce müşterilerimizden biri kendisine bir tişört verdi. Kuruladık hep beraber. Yiyecek verdik. Sonra yemek yedirdik. Rahatladı" dedi. '13 SAAT DENİZDE KALDIĞINI SÖYLEDİ' Teknedeki müşteri aracılığıyla olayın nasıl olduğunu sorduklarını kaydeden Işık, "Bir anda teknenin ters döndüğünü, herkesin suya düştüğünü; ama o karanlıkta kimseyi görmediğini, enerjisini tüketmemek için kendisini denizin akıntısına bıraktığını, 13 saat denizde kaldığını söyledi. 'Benim Türkiye'deki mülteci kampında kaydım var, beni polise teslim etmeyin, Demre'ye bırakın' diye yalvardı. Nereye gittiklerini sorduk. Doğruysa Hatay bölgesinden bir geminin çıktığını, geminin açıktan seyrederek, kendisi gibi tekneyle gelen mültecileri aldığını ve Avrupa'ya götüreceğini söyledi. Sahil Güvenlik'e haber verdik. Daha sonra da Sahil Güvenlik ekipleri gelerek, kendisini teslim aldı. Tüm ısrarlarımıza rağmen adını söylemedi" diye konuştu. 'KONU ARTIK YARGININ İŞİ' Aynı tekneden denize düşerek, kaybolan ve adının 'Bilal' olduğu belirtilen Iraklı 1 kişinin aranmasının sürdürüldüğü belirtildi. Demre Kaymakamı Murat Uz, "Arama çalışmaları devam ediyor. Çocukları ölen aile Demre'ye geldi. Diğer ölen karı- koca ve çocukların yakınları da geldi. Büyük ihtimalle cenazeleri Hatay'a götürecekler. Konu artık yargının işi. Olay detaylı olarak araştırılıyor" dedi.