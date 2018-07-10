(Görüntülü) TEKİRDAĞ Kazasının yaşandığı alanda vagonların kaldırılması için çalışmalar sürüyor
10 Temmuz 2018 Salı 15:12
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