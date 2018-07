(Görüntülü) Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (19)

YARALILAR DEHŞET ANLARI ANLATTI







Tekirdağ 'on Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında aralarında durumları ağır olan yaralananların büyük bölümünün tedavisi Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralı yakınlarının ise hastanenin acil servisi önünde endişeli bekleyişleri sürüyor.







'KÖYLÜLER BİZİ AMBULANSA KADAR GÖTÜRDÜ'







Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıların anlattıklarına göre köylülerin kazadan sonra kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıların bir an evvel hastanelere götürülebilmeleri için seferber oldukları belirtildi. Köylüler, olay yerine yaklaşamayan ambulansların bulundukları bölgeye çok sayıda yaralıyı götürerek bir an önce tedavilerinin yapılmalarını sağladı.







'MAHŞER KELİMESİ BELKİ AZ KALIR'







Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.







Yaralılardan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, kaza anını hatırlamadığını belirterek, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" dedi. Edirne Uzunköprü ilçesinden kızı ile Çerkezköy'e giden Türkan Sar (47) ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Durumları iyi olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı. Sarı'nın eşi Mesut Sarı eşi ile kızını ancak görebildiğini söyledi.