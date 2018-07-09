(Görüntülü) Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (17)

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ







Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, helikopterle gecei yarısı kaza bölgesine geldi. Kaza yerinde inceleme yapan bakanlar Arslan ile Demircan, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçerek, burada yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından yaralıları ziyaret eden Arslan ile Demircan, geçmiş olsun dileklerini iletti.







ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR







Kaza bölgesinde ise devrilen vagonlarda arama kurtarma çalışmaları havanın kararmasına rağmen ara verilmeden sürdürülüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada vagonların altından çıkarılan iki ceset askeri zırhlı personel taşıcıyı aracıyla bölgeden alınarak, ambulansların bekletildiği alana götürüldü. Cesetler buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.







DRAY EKİBİ BÖLGEDE





Bu arada TCDD'nin dray ekibinin de önümüzdeki dakikalarda bölgeye ulaşıp, çalışmalara başlayacağı belirtildi.







KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1 ASKER YARALANDI





Kazanın ardından sürdürülen kurtarma çalışmaları sırasında düştüğü belirtilen bir asker de yaralandı. Yaralı asker Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülürek tedavi altına alındı.









