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(Görüntülü) Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (12)

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme...

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE

Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerine geldi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma / yardım araç gereçlerinin kaza yerine ulaştığı belirtilerek şöyle denildi:

BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerinde incelemelerini sürdürmektedirler. Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler devam etmekte olup, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma / yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırılmıştır. Yaralı yakınları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bilgi İletişim Merkezi (SABİM)’in 184 no’lu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilirler."

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