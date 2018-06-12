(Görüntülü) Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.E.Ö., polisin yaptığı operasyonla otomobilinde 1 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirlediği M.E.Ö.'nün İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi Tekirdağ üzerinde Edirne'nin Keşan ilçesindeki 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına götüreceğini belirledi. Polis, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kullandığı 06 AV 3372 plakalı otomobili Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde durdurup aramaya aldı. Aramada otomobilde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan M.E.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.