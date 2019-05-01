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(Görüntülü) Tekirdağ'da 25 yerinden bıçaklanan yaşlı kadın öldü

TEKİRDAĞ'da, apartmanın girişinde oturan Naciye Saygın (72), uğradığı saldırı sonucu 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa...

TEKİRDAĞ'da, apartmanın girişinde oturan Naciye Saygın (72), uğradığı saldırı sonucu 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak'taki Umut Apartmanı'nda meydana geldi. Komşularının iddiasına göre, Naciye Saygın kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra çay bahçesinde bir süre oturdu. Daha sonra yaptığı evine dönen Saygın, apartmandan içeriye girdi. Saygın'ın arkasından apartmana giren bir kişi, bıçakla yaşlı kadına saldırdı. Saygın kanlar içinde kalırken, saldırgan ise kaçtı.

EŞİ BULDU

Naciye Saygın'ı eşi emekli öğretmen Necati Saygın, apartmandan dışarı çıkarken eşini kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saygın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı ilk incelemede ise Saygın'ın 25 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Saygın'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Polis olay yerinde delilleri toplarken, apartman girişi ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için kentte geniş çaplı çalışma başlattı.

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