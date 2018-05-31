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(Görüntülü) Tavukdan zehirlenen işçilerin tedavileri sürüyor

Turgay İPEK / ERZURUM, ()KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı Şantiyesi'nde çalışan işçiler yedikleri tavuk dönerden zehirlendi. İşçilerden Faik Tüysüz hayatını kaybederken, 200'e yakın işçinin Kars, Sarıkamış ve Erzurum'daki...

Turgay İPEK / ERZURUM, ()KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı Şantiyesi'nde çalışan işçiler yedikleri tavuk dönerden zehirlendi. İşçilerden Faik Tüysüz hayatını kaybederken, 200'e yakın işçinin Kars, Sarıkamış ve Erzurum'daki hastanalerde tedavisi devam ediyor. Olay, 27 Mayıs akşamı meydana geldi. Iğdır ila Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki HES baraj inşaatında çalışan işçiler, tavuk döner yedi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri üzerine işçiler şantiyeye çağrılan ambulanslar ve otobüslerle Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler Erzurum, Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Kars'a kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz yaşamını yitirdi. Olaydan sonra taburcu edilen işçiler her gün hastanelere götürülerek iğne yapılıyor. İşçilerin zehirlenmesi nedeniyle baraj yapımına bir süre ara verildi. Sağlık durumu iyi olan birçok işçi memleketlerine gönderildi. Öte yandan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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