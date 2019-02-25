(Görüntülü) Tavşlanlı'da trafik kazası 3 yaralı

Tuna İŞLEYEN TAVŞANLI(Kütahya) KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Tavşanlı ilçesi çevreyolu Çukurköy sanayi kavşağında meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Bilal Ilgın (40) idaresindeki Ceza İnfaz Kurumuna ait 43 AJ 660 plakalı minibüs ile Hasan Yılmaz'ın (58) kullandığı 43 UF 527 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Ilgın ve Yılmaz ile İbrahim Uğraş (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslara yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi?ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.