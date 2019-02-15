(Görüntülü) Taşocağında devrilen kamyonun Suriyeli sürücüsü ağır yaralandı
MALATYA'da taş ocağında toprak yükleme sırasında devrilen kamyonun sürücüsü Omar Khail (36), ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Omar Khail'in yönetimindeki kamyon, toprak yüklemek için...
15 Şubat 2019 Cuma 12:51
MALATYA'da taş ocağında toprak yükleme sırasında devrilen kamyonun sürücüsü Omar Khail (36), ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Omar Khail'in yönetimindeki kamyon, toprak yüklemek için taş ocağındaki toprak yığının üzerine çıktı. Bu sırada kamyon kayarak devrildi. Takla atarak durabilen kamyonda sıkışan sürücü Khail, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Khail'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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