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(Görüntülü) Taşan dere suyuna kapılan Ceylan'ın cansız bedeni bulundu

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derenin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılıp kaybolan Ceylan Yakti'nin (13) cansız bedeni bulundu. Bingöl'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, derelerin de taşmasıyla...

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derenin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılıp kaybolan Ceylan Yakti'nin (13) cansız bedeni bulundu. Bingöl'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, derelerin de taşmasıyla sele neden oldu. Büyükçağ köyünde sel suyuna kapılan Ceylan Yakti, kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, arama çalışması yaptı. Gece yarısına kadar süren aramalardan sonuç alınamadı. Bugün günün ilik ışıklarıyla birlikte ekipler bölgedeki arama çalışmalarına yeniden başladı. İlerleyen saatlerde Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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