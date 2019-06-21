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(Görüntülü) Tartıştıkları kişiyi sırtından vurdular

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi, tartıştıkları Murat U.'yu sırtından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Mirat U., hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde, Kozluk Mahallesi Seka Tünel...

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi, tartıştıkları Murat U.'yu sırtından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Mirat U., hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen 2 kişi, Murat U. ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre, 2 şüpheliden birinin tabanca çıkarmasıyla Murat U. kaçmaya başladı. Koşarak uzaklaşmaya çalışan Murat U.'yu sırtından vuran şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sırtına mermi isabet eden ve ağır yaralanan Murat U.'yu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, kaçan şüphelilerin tabancasından çıkan mermi kovanını aradı. Şüphelilerin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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