(Görüntülü) Tartıştığı oğlunu tabancayla ağır yaraladı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Halil T. (54) tartıştığı oğlunu tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.



Olay, saat 21.30 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi Hakkı Gülerman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil T. yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi F.T. ve oğlu Hasan T.’nin (24) yaşadığı eve gitti. Halil T. ile oğlu Hasan T. evin önünde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Halil T., yanında getirdiği tabancayla oğluna ateş etti. Kasık ve karnından yaralanan Hasan T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Halil T., ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.