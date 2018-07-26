(Görüntülü) Tartıştığı kişiyi öldürdü; babasının ev ve işyeri kundaklandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde dün gece Ahmet Sekitaş (32), tartıştığı Hasip Kurşun'u (37), boğazından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ahmet S.'nin bugün sabah saatlerinde ise babasına ait ev ile bakkal dükkanı yakıldı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Emirler Caddesi'nde meydana geldi. Hasip Kurşun ile Ahmet S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet S., yanındaki bıçağı çıkarıp Kurşun'u boğazından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kurşun, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurşun, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kurşun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. ​Acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları, gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.



Olayın ardından kaçan Ahmet S.'yi olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ŞÜPHELİNİN BABASININ EVİ İLE İŞYERİ KUNDAKLANDI



Bugün sabah saatlerinde cinayet çanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet S.'nin, babası Bilal S.'nin 2378 Sokak'ta bulunan evi ile Emirler Caddesi'ndeki bakkal dükkanı kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, her iki yangını da söndürdü. Ev ve işyerinin kundaklanması olayının cinayetle ilgili olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.