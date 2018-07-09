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(Görüntülü) Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da pamuk çapasından dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun...

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da pamuk çapasından dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Bozova ilçesindeki bir pamuk tarlasında çapa yaptıktan sonra evlerine dönen işçileri taşıyan Mahmut Modanlı yönetimindeki 42 HPB 53 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan işçiler yolla savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşadığı kazada olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavilerine başlanılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadanın ardından hastaneye gelen tarım işçilerinin yakınları gözyaşı döküp kazaya tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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