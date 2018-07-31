 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

(Görüntülü) Tanker duvara çarptı; Karadeniz Sahil Yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı (4)

GİRESUN'un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı. Tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması yapıldı. Uzun araç kuyrukları...

GİRESUN'un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı. Tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması yapıldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 1,5 saat sonra kontrollü ulaşıma açıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Espiye ilçesi Sakarya köyü Aktaş mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Günday yönetimindeki 53 AE 785 plakalı tanker, kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanları ile tankeri terk etti. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Giresun ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı. Karadeniz Sahil Yolu’nda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tankerde alınan güvenlik önlemleri sonucu 1,5 saat kapalı kalan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekipler, tankerin bulunduğu bölgede tedbir amacıyla bekleyişlerini sürdürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar