(Görüntülü) Taksinin, kız çocuğuna çarpma anı kamerada
BATMAN'da, iddiaya göre, yola aniden çıkan E.A. (11) adlı kız çocuğuna taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yere düşen çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün gece Serhat Caddesi'nde meydana...
11 Mart 2019 Pazartesi 13:01
BATMAN'da, iddiaya göre, yola aniden çıkan E.A. (11) adlı kız çocuğuna taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yere düşen çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün gece Serhat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek için araçların arasından aniden koşarak çıkan E.A.'ya, Nuri K. yönetimindeki 72 T 129 plakalı taksi çarptı. Taksinin çarpmasıyla havaya fırlayan E.A., yere düşüp yaralandı. E.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Nuri K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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