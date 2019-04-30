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(Görüntülü) Takla atan otomobil direğe çarptı; sürücü ağır yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde takla atıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Muhammed...

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde takla atıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Muhammed Barut yönetimindeki 46 E 3994 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Barut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık uğraşıyla kurtarılan Barut, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Muhammet Barut, ilk müdahalesinin ardından da Gaziantep'e sevk edildi.

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