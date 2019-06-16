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(Görüntülü) Takla atan otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, TEM yolunun Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Kaplan yönetimindeki 34 KPN 90 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak, devrildi. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atan otomobilde sürücü Hüseyin Kaplan, eşi Ayşe ve çocukları Ebrar (8) ile Evra Kaplan (5) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılara, yine yoldan geçen doktor müdahale ettikten sonra 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayı görenlerden biri, ''Ben sağ şeritten gidiyordum. Çok yağmur yağıyordu, önümü göremiyordum. Herkes dörtlülerini yakmış giderken, böyle bir duman bulutu geldi. Bir su sıçraması ile birlikte en son taklayı görebildim. Ben durdum, ilerledim. O sırada bir doktor arkadaş geldi, ilk müdahaleyi yaptı sonra da ambulansı aradık'' dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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