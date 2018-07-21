Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

(Görüntülü) Takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan minibüste sıkışan sürücü Hayati Aşıcı (55), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye alındı. Kaza, bugün saat 15.30...

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, takla atan minibüste sıkışan sürücü Hayati Aşıcı (55), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozdoğan ilçe merkezinden Nazilli yönüne giden Hayati Aşıcı, yönetimindeki 09 AG 488 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Araç, takla atıp yol kenarına devrilirken sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, araçta sıkışan Aşıcı'yı kurtardı. 112 Acil'e haber veren sürücüler, bir taraftan da trafiğin tehlikeye düşmemesi için önlem aldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Hayati Aşıcı'yı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328