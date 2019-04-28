(Görüntülü) Takla atan minibüs dereye yuvarlandı: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs takla atarak dereye yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Efirağızlı Mahallesi Karaveliler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Karcı yönetimindeki 80 BC 014 Plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Karcı ile yeğeni İbrahim Karcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.