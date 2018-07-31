(Görüntülü) Tadilat yaparken okulun çatısı yandı

Burhan CEYHAN AYDIN, () AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir ortaokulun çatısında yapılan izolasyon çalışmasında, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, çatı kül oldu. Umurlu Mahallesi'nde bulunan Cavit Başlık Ortaokulu'nun çatısında izolasyon çalışması yapılırken, bugün saat 13.00'te yangın başladı. Çatıyı kaplayan yangını, işçiler ve çevredeki vatandaşlar itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine mahalleye, 5 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangın esnasında izolasyon çalışmasında kullanılan mutfak tüpünü dışarıya çıkarıp tehlikenin büyümesini önledi. Çıkan yangında, çatı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen İl Milli Eğitim Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Efeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, okulda inceleme yaptı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Okulun çevresinde bulunan vatandaşlardan Aynur Sakarya, İşçilerin çalıştığı sırada yangın bir anda patlamayla çıktı. Çok korktuk. Kısa sürede çatıyı alevler sardı dedi.