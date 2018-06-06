TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği iddiasıyla çekiç ve tabancayla Tamer Çetin'i öldüren Kadir Işık, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, gazetecilere suçsuz olduğunu söyleyerek, "Benim şu elime kelepçe takılıyorsa devlete hakkımı helal etmiyorum" dedi.
(Görüntülü) Taciz iddiasıyla tabancayla vurulan kişi öldü (2)
TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiği iddiasıyla çekiç ve tabancayla Tamer Çetin'i öldüren Kadir Işık, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen...
06 Haziran 2018 Çarşamba 17:58
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