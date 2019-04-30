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(Görüntülü) Taciz iddiası ilçeyi karıştırdı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunulduğu iddiası ilçeyi karıştırdı. Oltu Caddesi üzerindeki ortaokulda eğitim- öğretim gören kız öğrenci E.Y., otomobiliyle okul önüne kadar gelen S.Ç.'nin...

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunulduğu iddiası ilçeyi karıştırdı.

Oltu Caddesi üzerindeki ortaokulda eğitim- öğretim gören kız öğrenci E.Y., otomobiliyle okul önüne kadar gelen S.Ç.'nin birkaç kez sözlü tacize uğradı. Öğrencinin yaşadığı durumu ailesine anlatması üzerine, aile fertleri okul önüne gelerek üçüncü defa küçük kızı rahatsız eden S.Ç.'yi tekme tokat dövdü. Büyüyen kavgaya müdahale eden polis, ailenin şikayeti üzerine şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı. Bu sırada, polis merkezindeki işlemleri devam eden S.Ç.'nin adliyeye çıkarılacağını haber alan ilçe halkı, yaşanan olayı protesto etmek için adliye önünde toplandı. Şüpheli S.Ç.'ye tepki göstermek için adliye önünde toplanan kalabalığı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve polisin iknasıyla güçlükle dağıtıldı.

S.Ç.’nin polis merkezinde ki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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