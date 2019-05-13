(Görüntülü) Tabancalı saldırıda yaralandı
DİYARBAKIR'da 1 kişi tabancalı saldırıda yaralandı. Olay, öğlede sonra merkez Yenişehir ilçesinin Lise Caddesi'nde meydan geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, yanına yaklaştığı ismi öğrenilemeyen yayaya, tabancayla 4 el ateş...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:04
DİYARBAKIR'da 1 kişi tabancalı saldırıda yaralandı. Olay, öğlede sonra merkez Yenişehir ilçesinin Lise Caddesi'nde meydan geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, yanına yaklaştığı ismi öğrenilemeyen yayaya, tabancayla 4 el ateş açıp kaçtı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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