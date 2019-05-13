(Görüntülü) Tabancalı saldırıda yaralandı (ekiyle)

Olay, öğlede sonra merkez Yenişehir ilçesinin Lise Caddesi'nde meydan geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, yanına yaklaştığı ismi öğrenilemeyen yayaya, tabancayla 4 el ateş açıp kaçtı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, öğlede sonra merkez Yenişehir ilçesinin Lise Caddesi'nde meydan geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, yanına yaklaştığı ismi öğrenilemeyen yayaya, tabancayla 4 el ateş açıp kaçtı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.