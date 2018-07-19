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(Görüntülü) Süs saksılarını tahrip eden özel güvenlik görevlisine gözaltı

RİZE'de, belediye tarafından yol kenarına konulan çiçek ekili saksılar tahrip edildi. Olayın şüphelisi özel güvenlik görevlisi F.T., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Olay, önceki gece Çarşı...

RİZE'de, belediye tarafından yol kenarına konulan çiçek ekili saksılar tahrip edildi. Olayın şüphelisi özel güvenlik görevlisi F.T., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Olay, önceki gece Çarşı Mahallesi'ndeki dönel kavşakta meydana geldi. Belediye tarafından kavşak düzenlemesi kapsamında yaptırılan ve yol kenarına konulan çiçeklerin ekili olduğu saksılar tahrip edildi. Belediyenin suç duyurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, incelemeye aldığı mobese görüntüleri üzerinden, saksiları tahrip eden kişinin özel güvenlik görevlisi F.T. olduğunu belirledi. Şüpheli, gözaltına alındı. İfadesinde alkollü olduğunu ve yaptığının farkında olmadığını öne süren F.T. hakkında, 'kamu malına zarar verme' ve 'toplumun huzur ve sükûnunu bozma' suçlarından yasal işlem yapıldı.

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