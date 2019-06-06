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(Görüntülü) Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki...

KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile beraber parka gelen E.N.T., parkın ortasındaki süs havuzunun yanına gitti. Minik kız, havuzun yanında oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınmaya başlayan minik kızı görenler havuza atlayarak E.N.T.'yi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan E.N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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