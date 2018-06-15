(Görüntülü) Sürücü babanın kucağına oturttuğu çocuk direksiyonu çevirdi: 3 yaralı
KARAMAN'da sürücü koltuğundaki babasının kucağına oturttuğu 4 yaşındaki çocuğun, direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, anne ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında...
15 Haziran 2018 Cuma 09:46
KARAMAN'da sürücü koltuğundaki babasının kucağına oturttuğu 4 yaşındaki çocuğun, direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, anne ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bayram alışverişi yaptıktan sonra 42 HV 045 plakalı kamyonetle eve dönmek için yola çıkan Musa K. (32), oğlu B.K.'yi kucağına oturttu. Küçük çocuk, seyir halindeki kamyonetin direksiyonunu çevirdi. Kontrolden çıkan araç, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, anne Havva K. (30), çocukları B.K. ve F.K. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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