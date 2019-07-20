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(Görüntülü) Suruç saldırısında ölenler anıldı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın kendisini patlatması sonucu yaşamını yitiren 33 kişi, saldırının 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı...

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın kendisini patlatması sonucu yaşamını yitiren 33 kişi, saldırının 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Ayn-el Arap kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015'te Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının 4’üncü yıl dönümü için bugün olayın yaşandığı Amara Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Etrafı barikatlarla çevrilen ve polisin yoğun önlem aldığı anma törenine, aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Nimetullah Erdoğmuş ile çeşitli siyasi parti ve STK temsilcileri ile saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ve yaralananlar katıldı. Patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan ölen kişilerin yakınları gözyaşı dökerek, saldırıyı kınadı. Buradaki törenin ardından kalabalık, patlamada yaşamını yitiren ve Suruç'a defnedilen Osman Çiçek ile Kasım Deprem’in mezarlarına da karanfil bıraktı.

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