(Görüntülü) Suriyeli kadın, düşük yaptığı bebeğini ağaç altına gömdü
HATAY'da 5 aylık hamile olan Suriyeli 32 yaşındaki Fidel B., düşük yaptığı bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü. Olay, merkez Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamileyken...
03 Ağustos 2018 Cuma 17:15
HATAY'da 5 aylık hamile olan Suriyeli 32 yaşındaki Fidel B., düşük yaptığı bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü. Olay, merkez Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriyeli Fidel B., bebeğin cenazesini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü. Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıplara karışan anne ise aranıyor.
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