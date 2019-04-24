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(Görüntülü) Suriyeli işçinin gözüne zımba çivisi saplandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Visam Alkora'nın (26) gözüne zımba çivisi saplandı. Hastanede ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı. İnegöl...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Visam Alkora'nın (26) gözüne zımba çivisi saplandı. Hastanede ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı. İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Visam Alkora'nın kullandığı otomatik zımbalama tabancası arıza yaptı. Tabancayı tamir etmek isterken Alkora'nın gözüne tabancadan fırlayan zımba çivisi saplandı. Alkora, gözüne saplanan zımba çivisiyle, atöyledeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı. Öte yandan Alkora'nın görme kaybı yaşamayacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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