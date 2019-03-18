(Görüntülü) Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Fatih POYRAZ / ANKARA,() - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.





Yukarı Yahyalar Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki evde saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evde uyuyan ve dumanları fark ederek uyanan Halit, Hasan, Süphiye, Muhammed, Mutez ve Dua, küçük yaştaki Lin ile Halit Kıtiş'i yanlarına alarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Halit, Süphiye Kıtiş ile torunları Hasan ve Muhammed'i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Mutez ve Dua ile yaşları küçük olan çocukları Lin ve Halit'e ise olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.





İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.