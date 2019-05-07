Mücahit YOLCU- Hasan DÖNMEZ- Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'ten Suriye'ye, zırhlı iş makinelerinin sevkiyatı yapıldı. Zırhlı iş makineleriyle bu sabah Kilis'e ulaşıldı. İş makineleri, güvenlik önlemleri alınarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Sınır kapısından geçirilen zırhlı iş makineleriyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesine gidildi. Zırhlı araçların, el yapımı patlayıcı ve mayın imhasında kullanılacağı belirtildi.
(Görüntülü) Suriye'ye zırhlı iş makinesi sevkiyatı
Mücahit YOLCU- Hasan DÖNMEZ- Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Kilis'ten Suriye'ye, zırhlı iş makinelerinin sevkiyatı yapıldı. Zırhlı iş makineleriyle bu sabah Kilis'e ulaşıldı. İş makineleri,...
07 Mayıs 2019 Salı 12:13
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