Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - HATAY yönünden gelen 7 araçlık askeri konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Öğle saatlerinde Hatay yönünden gelen 7 araçtan oluşan zırhlı araç konvoyu, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.
(Görüntülü) Suriye'ye askeri sevkiyat
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - HATAY yönünden gelen 7 araçlık askeri konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Öğle saatlerinde Hatay yönünden gelen 7 araçtan oluşan zırhlı araç konvoyu,...
14 Haziran 2019 Cuma 13:59
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