(Görüntülü) Suriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e sevk edilen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına gönderildi. Türkiye'nin farklı kentlerindeki kışlalardan gönderilen zırhlı araç ve boş çekicilerin yer aldığı...
19 Temmuz 2018 Perşembe 11:34
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e sevk edilen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına gönderildi. Türkiye'nin farklı kentlerindeki kışlalardan gönderilen zırhlı araç ve boş çekicilerin yer aldığı askeri konvoy, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Çekicilere yüklü obüs ve tankların da yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Suriye tarafına geçiş yapan askeri araçların, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.
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