(Görüntülü) Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden...
31 Temmuz 2018 Salı 19:42
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.