(Görüntülü) Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.



Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine gitti. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.