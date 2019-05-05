(Görüntülü) Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar,...
05 Mayıs 2019 Pazar 11:32
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, mühimmat yüklü araçlar ve komandoları taşıyan otobüsler, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı'ya gitti. Askeri araçların ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerine gönderileceği bildirildi.
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