Mehmet KOCACIK KIRIKHAN (Hatay), () Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
(Görüntülü) Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Mehmet KOCACIK KIRIKHAN (Hatay), () Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik...
05 Şubat 2019 Salı 15:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.