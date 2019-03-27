(Görüntülü) Suriye sınırına askeri sevkiyat 

Mardin'deki askeri birliklerden takviye amaçlı yola çıkan zırhlı araçlar bulunduğu askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyda zırhlı iş makineleri de yer aldı. Konvoy ilçe merkezindeki Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı.
Mardin'deki askeri birliklerden takviye amaçlı yola çıkan zırhlı araçlar bulunduğu askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyda zırhlı iş makineleri de yer aldı. Konvoy ilçe merkezindeki Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı.