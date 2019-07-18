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(Görüntülü) Şüpheli valizlerden kışlık kıyafet çıktı

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 valizde eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı. Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli valiz olduğuna dair ihbarda...

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 valizde eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli valiz olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, valizleri incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizlerde eski kışlık kıyafetler olduğunu tespit etti. Valizlerdeki bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait çanta, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. 

 

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