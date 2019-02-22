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(Görüntülü) Sultangazi'de 6.kattan düşen kadın öldü

   Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de, oturdukları binada 6. kattan düşen 52 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.  Olay, dün saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 85 Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın...

 

 Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de, oturdukları binada 6. kattan düşen 52 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 85 Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında oturan Ruhiye Keser (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten bilinmeyen bir nedenle düştü. Sesi duyan apartman sakinleri ve sokaktan geçen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgeye şerit çekerek olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından Ruhiye Keser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 


 

"AŞAĞI İNDİĞİMDE EŞİMİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM"

Ruhiye Keser'in düştüğü sırada evde bulunan eşi Mustafa Keser, polise verdiği ifadesinde, "Ben oturma odasında namaz kılarken, bir ses duydum. Pencereden aşağıya bakarken kalabalığı fark ettim. Aşağı indiğimde eşimin cansız bedeni ile karşılaştım. Eşimin psikolojik sorunları vardı. Düştü mü, intihar mı etti? Bilmiyorum. Eşim 2018 yılında da bir defa intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

Öte yandan kadının düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

 

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