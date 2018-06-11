(Görüntülü) Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
ADANA'da sulama kanalı içinde erkek cesedi bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen mahallesi içindeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir erkek...
11 Haziran 2018 Pazartesi 16:10
ADANA'da sulama kanalı içinde erkek cesedi bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen mahallesi içindeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir erkek olduğu saptadı. Ceset, kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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