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(Görüntülü) Sulama kanalına uçan minibüsün üstünde 1 saat kurtarılmayı bekledi

Burhan CEYHAN / AYDIN, () AYDIN'ın Efeler ilçesinde, virajda yoldan çıkan minibüsüyle sulama kanalına uçan sürücü Baytekin Şenol, camdan çıkarak boğulmaktan kurtuldu. Minibüsün üzerinde suda 100 metre sürüklenen Şenol, 1 saat kurtarılmayı...

Burhan CEYHAN / AYDIN, () AYDIN'ın Efeler ilçesinde, virajda yoldan çıkan minibüsüyle sulama kanalına uçan sürücü Baytekin Şenol, camdan çıkarak boğulmaktan kurtuldu. Minibüsün üzerinde suda 100 metre sürüklenen Şenol, 1 saat kurtarılmayı bekledi. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çeştepe Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi karşısında meydana geldi. Efeler ilçesine doğru giden Baytekin Şenol, virajda, yönetimindeki 09 EK 374 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Sulama kanalına uçan aracının camından çıkan Şenol, boğulmaktan kurtuldu. Minibüsün tepesine tırmanan Şenol, suyun içinde kurtarılmayı bekledi. Yaklaşık 100 metre suda sürüklenen minibüsün üzerinde bekleyen Şenol'u görenler, şaşkına döndü. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzattığı Baytekin Şenol'u kurtardı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Şenol, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise kaza yerine çağrılan vinçle sulama kanalından çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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