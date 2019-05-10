(Görüntülü) Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

ADANA'da, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Cumali Ateş (24), hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Sazaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cumali Ateş yönetimindeki otomobil, toprak yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Ateş, otomobilin içinde sıkışırken, olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sualtı polisleri Ateş'i otomobilden çıkardı. Yapılan kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ateş’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.