(Görüntülü) Sulama kanalına düşen Abdulkadir aranıyor

ŞANLIURFA'da, dün evlerinin yakınında geçen sulama kanalına düşen Abdulkadir Kuş'u (12), arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Abdulkadir Kuş, dün saat 16.00 sıralarında Tarlabaşı Mahallesi'ndeki evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri hemen polisi aradı. Ancak Abdulkadir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine gelen su altı polis ekibi, arama çalışması başlattı. Gece yarısına kadar süren aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarına bu sabah yeniden başladı. Abdulkadir'in yakınlarının gözyaşları içinde izlediği çalışmalara mahalle sakinleri de destek veriyor.