(Görüntülü) Sulama kanalına düşen 2 kardeş kayboldu

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyünde bulunan mısır tarlalarını sulamaya giden 2 kardeş, sulama kanalından su çekerken düşerek kayboldu. 2 kardeşi sulama kanalında arama çalışmaları sürdürülüyor.



Silvan ilçesine bağlı Çevriksu köyünde oturan Fırat Kızılçiçek (40) ile kardeşi Selman Kızılçiçek (18), 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşerdi köyündeki mısır tarlalarını sulamaya gitti. Tarlaya su vermek için kanaldan su çeken Selman Kızılçiçek, dengesini kaybederek kanala düştü. Bunun üçzerine ağabeyi Fırat Kızılçiçek, kardeşini kurtarmaya çalışmak isterken kendisi de dengesini kaybederek kanala düştü.



Çevrede bulunanlar, olayı güvenlik güçlerine bildirmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda2 kardeşin kaybolduğu kanala gelen su kapatıldı. İki kardeşi arama çalışmaları kapsamında bölgeye sağlık ekipleri, AFAD, UMKE'nin yanı sıra su altı dalgıçları sevk edildi. Saat 18.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.