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(Görüntülü) Su eyleminde yol kapatmak isteyen köylülere, jandarma engeli

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, seslerini duyurabilmek için Niğde- Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak...

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, seslerini duyurabilmek için Niğde- Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülere izin vermedi.

Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ, Demirkazık ve Pınarbaşı köylerindeki vatandaşlar, tarım arazi sularının, ilçe merkezine götürülmesine tepki gösterdi. Köylerinden çıkan suyun dağıtılmasıyla kendilerinin su sorunu yaşayacaklarını belirten yaklaşık 200  köylü, seslerini duyurmak için Niğde-Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülerin  yolu kapatmasına izin vermedi. Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman  olay yerine  gelerek, köylüleri ikna etmeye çalıştı. Köylülere kendilerinin de yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Akduman, “Hakkınızı savunuyorsanız her zaman devlet olarak sizin yanınızdayız. Bu konula ilgili Vali beyle görüşeceğim. Sizlere söz veriyorum” dedi. Kaymakam Akduman’ın konuşmasının ardından toplanan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

 

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